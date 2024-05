IAA Mobility, appuntamento a Monaco il 9 - 14 settembre 2025

Si svolgerà a Monaco di Baviera da 9 al 14 settembre del prossimo anno l'edizione 2025 di IAA Mobility, l'evento che dal 2021 ha preso il posto, col suo nuovo format, del tradizionale Salone di Francoforte.

Lo farà evidenziando con il nuovo slogan 'It's All About Mobility' (È tutta una questione di mobilità) il suo obiettivo di essere una piattaforma completa per la mobilità, finalità che si rifletterà anche quest'anno in una sempre più ampia gamma di argomenti e di proposte.

Alla prossima IAA Mobility saranno in scena tutte le soluzioni praticabili, dalle tecnologie innovative per i veicoli alle modifiche infrastrutturali, dagli sviluppi del software alle nuove tendenze nei servizi e nelle soluzioni condivise.

"Dopo il grande successo di IAA Mobility 2023 - ha detto Hildegard Müller, presidente del Verband der Automobilindustrie (Vda) che organizza l'evento - continuiamo il nostro viaggio come piattaforma globale leader per mobilità, sostenibilità e tecnologia".

"Con lo slogan 'È tutta una questione di mobilità' Monaco diventerà ancora una volta una vetrina globale per le innovazioni di questo importante settore nel settembre 2025 ed Invitiamo calorosamente tutti - ha concluso la Müller - a prendere parte a questo evento pionieristico e ad unirsi a noi nel dare forma al futuro della mobilità".

Nel 2023 l'evento di Monaco ha confermato in modo impressionante la posizione di piattaforma globale leader per la mobilità. Le due sedi di IAA Mobility - il centro città e il polo fieristico di Riem - hanno ospitato più di mezzo milione di visitatori, di cui il 30% proveniente da 109 Paesi esteri.

La manifestazione, negli stand e nelle installazioni urbne, ha attirato 750 espositori provenienti da 38 Paesi che hanno presentato oltre 300 fra anteprime mondiali e innovazioni.

Il carattere internazionale dell'evento è stato confermato dal numero di giornalisti accreditati: oltre 3.700 rappresentanti dei media provenienti da 82 Paesi, cioè il 70% in più rispetto alla prima edizione di IAA Mobility nel 2021.

