Valle d'Aosta, Trento e Bolzano le aree Ue con più auto nel 2022

Nel 2022 le prime 3 regioni in Europa con il più alto tasso di motorizzazione erano in Italia: la Valle d'Aosta con 2.339 auto ogni mille abitanti, seguita dalla provincia autonoma di Trento con 1.431 auto ogni mille abitanti e da quella di Bolzano con 935 auto ogni mille abitanti. Lo certifica Eurostat pubblicando i dati relativi alla presenza di auto nel continente, stimando in media 0,56 autovetture per abitante, in linea con il 2021, con "notevoli" differenze regionali. Tra le 10 regioni con il più alto tasso di motorizzazione, l'istituto statistico dell'Ue ne certifica 6 in Italia (oltre a Valle d'Aosta, Trento e Bolzano seguite da Umbria, Molise e Calabria) e 1 in Finlandia, Grecia, Paesi Bassi e Repubblica ceca. All'estremità opposta, la regione francese d'oltremare di Mayotte (83 autovetture per 1.000 abitanti) è stata seguita dal Peloponneso greco (203 per 1.000 abitanti) e dalla Guyana francese (217 per 1.000 abitanti). Delle 10 regioni con il tasso di motorizzazione più basso, 4 erano in Grecia, 2 in Francia, 2 in Romania e 1 in Germania e Austria. In particolare, 2 di queste erano le aree metropolitane di Berlino (331) e Vienna (366).

