Cupra è sempre più legata al mondo del padel

Il legame tra Cupra ed il padel è nato nel 2019 e, da allora, si è rafforzato attraverso una collaborazione che ha ampliato il gruppo di giovani che fanno parte della Cupra Padel Tribe; mediante l'estensione degli accordi di sponsorizzazione del brand con la Federazione Internazionale di Padel; e con la promozione di una nuova partnership con Premier Padel: il principale circuito professionistico ufficiale di padel.

Il cammino parallelo di Cupra con il padel ha visto aumentare la popolarità del marchio spagnolo di pari passo con quella di uno sport praticato da un numero sempre crescente di persone.

Attualmente, sono 25 milioni i giocatori di padel in oltre di 110 paesi, che praticano lo sport in questione su oltre 50.000 campi da in tutto il mondo. Mentre Cupra, attraverso sinergie con le più grandi competizioni globali ed i migliori giocatori di padel, promuove la disciplina sostenendo i club e le competizioni locali in tutto il mondo con l'ambizione di far diventare il padel uno sport olimpico. "Cupra e il padel condividono valori e aspirazioni che sono rappresentati dal loro spirito competitivo e di sfida - ha dichiarato Ignasi Prieto, chief brand officer di Cupra - ed entrambi uniscono le persone attraverso la passione, l'innovazione, le prestazioni e le emozioni".

