Bentley a evento Goodwoof, il lusso a disposizione dei cani

Per il terzo anno consecutivo Bentley avrà ruolo di partner automobilistico di Goodwoof 2024, l'evento dedicato ai cani e agli appassionati cinofili che si terrà dal 18 al 19 maggio nella tenuta di Goodwood del Duca di Richmond.





Goodwoof, che unisce in un riuscito gioco di parole il nome di Goodwood - sede del celebre Festival of Speed - con il termine onomatopeico woof, che in inglese significa abbaiare, vedrà operare una flotta di suv Bentayga per supportare le attività che regaleranno agli ospiti a due e quattro zampe un fine settimana indimenticabile, all'insegna dell'amore e del rispetto per i cani.

Nel fine settimana del 8-9 maggio sono previste gare di livello mondiale dei migliori atleti del settore; seminari sul benessere e incontri con importanti esperti comportamentali e veterinari. Prevista anche una serie di attività dedicate ai cani da pastore che verranno affiancati in questa attività dai Bentayga.

In occasione dell'anno del Labrador l'evento di Goodwoof vedrà centinaia di cani di questa splendida razza salire sul palco per la parata principale, con altri eventi - alcuni suddivisi per razze - da seguire durante tutta la giornata.

Bentley svelerà anche un set fotografico creato dal magazine Pawsh specializzato nell'immagine e nei ritratti dei cani.

Un'opportunità unica dedicata ai visitatori di Goodwoof che è stata realizzata in collaborazione con il fornitore accessori di lusso per animali Mungo & Maud.

Caratterizzata da motivi grafici ispirati ai cani, la Bentayga 'sala di posa' è stata trasformata in modo creativo con una curata selezione di accessori esclusivi per creare l' ambientazione perfetta per i cagnolini che, alzando la zampa, si metteranno in posa.

Tutto il denaro raccolto andrà a Jai Dog Rescue che è lo sponsor di beneficenza di Goodwoof per il 2024. Questa organizzazione no profit si occupa - spaziando dagli aiuti di emergenza e salvataggio alla sterilizzazione, dalla vaccinazione al reinserimento in famiglia, ci impegniamo a fare tutto il necessario per trasformare la vita dei cani di strada della Thailandia.

