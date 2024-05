Accordo Anas-emittenti radio per viabilità in tempo reale

Da oggi l'informazione sulla viabilità in tempo reale lungo le strade Anas si arricchisce di un nuovo tassello grazie alla partnership gratuita con le emittenti radiofoniche. Ad oggi hanno già aderito oltre 30 radio. Lo annuncia Anas in una nota. "Il servizio Cciss e Rapporti con gli utenti della Direzione Comunicazione di Anas (Società del Gruppo Fs italiane) ha siglato un accordo di collaborazione con un network di emittenti presenti sul territorio per la diffusione di notizie sulla viabilità e sul traffico su strade e autostrade Anas. Con questo progetto Anas punta a rafforzare la sua presenza sul territorio attraverso l'informazione di servizio all'utenza. Tramite un applicativo di ultima generazione, condiviso con le radio partner dell'iniziativa, Anas potrà comunicare le principali informazioni di viabilità in tempo reale e le ordinanze relative alla modifica della circolazione stradale. Ci sarà spazio anche per le campagne di sensibilizzazione promosse da Anas sulla sicurezza stradale, come Guida e Basta, contro gli incendi e l'abbandono degli animali su strada. Il nuovo canale di informazione va ad affiancare quelli già esistenti messi a disposizione per gli utenti, come il numero Pronto Anas 800.841.148 e il sito www.stradeanas.it".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA