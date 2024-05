Un operaio di 33 anni è morto schiacciato da un macchinario mentre stava lavorando in fabbrica. E' successo intorno alle 23 di ieri sera nella Fab di Gallo di Petriano (Pesaro Urbino), che produce componenti per il settore del mobile. Immediato il soccorsi, ma il personale del 118 ha solo potuto constatare il decesso. Sul luogo anche i carabinieri e personale dell'Ispettorato del lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente.



