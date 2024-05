Moto: il circuito di Assen sede del Mondiale fino al 2031

Il circuito olandese di Assen, uno dei più iconici del motomondiale, resterà nel calendario della MotoGp fino al 2031. Lo ha annunciato la MotoGp, informando di aver esteso l'accordo in essere con i responsabili del circuito che scadeva nel 2026. Assen è la sede più antica del motomondiale, avendo ospitato gran premi fin dalla stagione inaugurale del 1949, 75 anni fa.

"Siamo molto felici di annunciare la permanenza a lungo termine di Assen nel calendario - commenta Manuel Ezpeleta, ceo di Dorna -. Nessun'altra pista è stata con noi in questi 75 anni di corse, un evento che festeggeremo. È unico, ma non torniamo solo per la storia o le statistiche perchè Assen resta qualcosa di speciale e unico, migliorandosi sempre. È un luogo fantastico e moderno che continua a regalarci gare incredibili e momenti iconici".



