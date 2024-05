Il pilota potentino Chico Postiglione torna alle corse

Nel prossimo fine settimana, sul circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico, il pilota potentino Chico Postiglione tornerà alle corse. In particolare, il 47enne lucano - campione italiano GT3 nel 2013, in carriera 243 podi (124 vittorie, 62 secondi posti e 57 terzi posti) - prenderà parte alla 22/a edizione del campionato italiano Gran Turismo, difendendo i colori del Team Best Lap, la squadra di Maurizio e Mara Pitorri.

Postiglione "sarà presente - è specificato in un comunicato - in entrambe le serie tricolori: la Sprint e la Endurance. Il team Best Lap sarà presente con cinque vetture nell'italiano Gran Turismo, quattro impegnate nella GT CUP e una, quella di Postiglione-Coluccio, nella GT3. Il pilota di Potenza guiderà per questa stagione una Ferrari 488 GT3 EVO e Luigi Coluccio sarà appunto il suo compagno di volante nella Sprint, campionato che prevede un format con due gare da 50 minuti + 1 giro: una gara si svolgerà il sabato e l'altra la domenica. Mentre nelle gare Endurance, con un format che prevede una sola gara alla domenica da 180 minuti, i compagni di volante saranno due: il 22enne Pietro Agoglia, lucano di Savoia di Lucania, e Gianmarco Marzialetti, pilota 55enne".



