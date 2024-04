Diciannovenne guida in autostrada con patente falsa

Durante i controlli del fine settimana la Polizia Stradale di Vipiteno ha fermato presso il casello di Chiusa un ragazzo altoatesino di origine greca alla guida di una potente BMW con a bordo tre ragazzi minorenni. La patente è risultata falsa, motivo per cui il conducente è stato denunciato per ricettazione e uso di atto falso. Il ragazzo rischia ora una multa salata che può arrivare a 30.000 euro, mentre il proprietario del veicolo, oltre al fermo amministrativo per 3 mesi, dovrà pagare fino a 1.600 euro. I passeggeri minorenni sono stati affidati ai rispettivi genitori.





