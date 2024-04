Da Ac Chieti sicurezza stradale in bici per studenti

L'Automobile Club Chieti ha allestito anche quest'anno, nel parcheggio della Scuola Secondaria di 1 grado "G. Mezzanotte" di Chieti, un circuito didattico all'aperto in cui gli alunni di quattro classi prime hanno potuto affrontare, in sella alle loro biciclette, alcune situazioni critiche urbane reali.

Così Roberto D'Antuono, direttore dell'ACI-Automobile Club Provinciale di Chieti, ha voluto concludere il ciclo di lezioni di educazione stradale, tenuto in precedenza nelle varie classi.

"Si tratta di un'iniziativa utilissima: nella società di oggi, che ci appare sempre più distratta e per certi versi in decadenza" ha fatto sapere la dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo n. 4 di Chieti, Emilia Galante, unitamente alla professoressa Elena Elisabetta Serra, referente del progetto per la scuola.

"Di fronte agli spaventosi numeri degli incidenti stradali in Italia" ha affermato il presidente dell'Automobile Club Provinciale, Mario Aloè "come ACI siamo sempre più convinti che l'educazione stradale vada insegnata nelle scuole fin dalle più tenere età, molto prima che i ragazzi e le ragazze raggiungano gli anni necessari per conseguire la patente di guida, stimolando di continuo in loro una consapevolezza sempre maggiore delle regole e delle attenzioni da prestare quando sono in strada, con qualsiasi mezzo".



