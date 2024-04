The Durant Guild, parte piattaforma cinese General Motors

Tra le novità che caratterizzeranno la prossima edizione di Auto China, che aprirà il 25 aprile a Pechino, c'è la presentazione dell'avvio da parte di General Motors della iniziativa The Durant Guild.

Già annunciata al Salone di Shanghai dello scorso anno, quella che la Casa di Detroit definisce "una piattaforma di lifestyle per iconiche modelli d'importazione" è ora operativa per unire la disponibilità di prodotti Gm in tutta la Cina con una comunità dedicata che si svilupperà al suo interno. Questo con lo scopo di co-creare possibilità di valore aggiunto con i membri riguardo al possesso di automobili e agli stili di vita".

Un progetto ambizioso (e non del tutto nuovo) che prende il nome dal pioniere dell'industria automobilistica Usa e fondatore di Gm William 'Billy' Durant. Per il momento fanno parte dell'offerta la Chevrolet Corvette, i due modelli elettrici Gmc Hummer Ev suv e pick-up, oltre ai suv Yukon, Tahoe e Silverado.

A breve entrerà a far parte della 'corporazione' (questo il significato in inglese di guild) anche l'elettrica Cadillac Celestiq.

"The Durant Guild unirà i brand più iconici e le esperienze uniche di Gm sotto un'unica piattaforma - ha spiegato Julian Blissett, vicepresidente esecutivo di Gm e presidente di Gm China - e ciò ci consentirà di entrare in nuovi segmenti di mercato in questo Paese soddisfacendo le esigenze più diversificate dei nostri clienti cinesi".

A partire dal prossimo 9 settembre, The Durant Guild (durantguild.com) sarà al centro di una mostra pop-up di una settimana a Shanghai per mostrare la gamma completa dei modelli dei diversi brand di General Motors e fornire esperienze di guida che rappresentano i valori di ogni veicolo.

"La piattaforma sociale, culturale e creativa The Durant Guild aprirà nuovi orizzonti e punterà a ridefinire il nostro rapporto con i clienti - ha affermato Felix Weller, presidente e amministratore delegato di The Durant Guild - lo faremo fornendo veicoli che si adattano perfettamente alle richieste della clientela cinese, enfatizzando e migliorando lo stile di vita dei nostri utenti".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA