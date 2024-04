Voto storico in Tennessee, operai Volkswagen 'sposano' sindacato

Con una maggioranza schiacciante del 73%, i lavoratori dello stabilimento Volkswagen a Chattanooga, Tennessee, hanno votato per aderire alla United Auto Workers (Uaw): è la prima fabbrica automobilistica del Sud a unirsi al sindacato per via elettorale dagli anni '40 e anche la prima del Sud di proprietà straniera a farlo. Ora nel mirino ci sono altre aziende estere del settore: Bmw, Honda, Hyundai, Mazda, Mercedes, Nissan, Subaru, Toyota e Volvo. La vittoria rafforza il presidente della Uaw Shawn Fain (che ha dato l'endorsement della sua Union a Joe Biden) nella sua campagna per estendere la base del sindacato oltre la sua base storica di Detroit puntando, oltre che sulle case automobilistiche straniere, anche su Tesla.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA