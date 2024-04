Urso, c'è interesse per produrre auto non solo da Donfeng

Per avviare una produzione di auto in Italia non c'è solo l'interesse di Donfeng, "negli ultimi mesi diverse case automobilistiche, non soltanto asiatiche, hanno interloquito con il nostro dicastero sulla possibilità di realizzare i loro investimenti produttivi nel nostro paese ritenendolo quello più attrattivo proprio per il contesto, per l'ecosistema automobilistico". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell'evento "Artigianato cuore del Made in Italy".

Alla domanda su a che punto siano le interlocuzioni con Chery, il ministro ha risposto: "noi annunceremo a cose fatte, così come accaduto con la microelettronica, quando tutti dicevano che fossimo indietro, così accadrà col sistema delle auto. Quando gli accordi ci saranno, come accaduto con Silicon box nel campo della microelettronica, annunceremo eventuali accordi che ci fossero nel sistema automobilistico".



