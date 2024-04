Nuova Lancia Ypsilon termina il tour italiano

E' terminato nella concessionaria Stellantis & You di Torino, il roadshow che ha visto protagonista la nuova Lancia Ypsilon, ed era partito a febbraio da Milano, in concomitanza con la presentazione ufficiale dell'esclusiva Edizione Limitata Cassina, proprio nello showroom Cassina. In totale, nei due mesi del tour, la vettura del nuovo corso del brand Lancia ha percorso 12.000 km, ed ha interessato 60 concessionari in 20 regioni, per un totale di 8000 invitati coinvolti raccogliendo 4000 manifestazioni di interesse. Il tutto è avvenuto presso concessionari rinnovati con la nuova Corporate Identity del marchio, che hanno accolto un selezionato parterre di circa 150 ospiti ad ogni tappa.

Ora, la nuova Lancia Ypsilon è pronta per il debutto internazionale, che vedrà Belgio e Olanda come i primi due mercati europei in cui verrà lanciata; successivamente sarà il turno di Francia e Spagna e, nel 2025, la nuova auto di segmento B del brand italiano arriverà in Germania.

"Il Rinascimento di Lancia è partito dall'Italia con nuova Lancia Ypsilon - ha dichiarato Luca Napolitano, Ceo del marchio Lancia - da sempre il marchio è simbolo di stile ed eleganza italiana e, per questo, abbiamo voluto celebrare il legame con il nostro ambiente naturale attraverso questo tour che ci ha fatto vivere e condividere ancora una volta l'entusiasmo e l'amore che circonda il nostro marchio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA