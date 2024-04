Hyundai alla Pikes Peak con due Ioniq 5 N

Hyundai punta a stabilire il record come "Electric Production SUV/Crossover" con la Ioniq 5 N, in occasione della 102a edizione della Pikes Peak International Hill Climb, che avrà luogo il prossimo 23 giugno. Nella famosa gara in salita, due Ioniq 5 N da 650 cavalli punteranno a raggiungere l'obiettivo grazie all'impegno dei piloti Paul Dallenbach e Ron Zaras. Il primo ha vinto undici volte la competizione in questione ed ha stabilito un record assoluto nel 1993; il secondo, invece, è un debuttante nella prestiogiosa gara, ed è il più recente membro del team.

Inoltre, la casa coreana farà debuttare due Ioniq 5 N con specifiche apposite per gareggiare al PPIHC prima della ADAC RAVENOL 24h del Nürburgring, il prossimo 30 maggio, che saranno guidate, rispettivamente, da Robin Shute, quattro volte vincitore assoluto e detentore del titolo King of the Mountain alla Pikes Peak, e da Dani Sordo, pilota in forza al team Hyundai Motorsport nel campionato del mondo rally. "Torniamo sulla montagna più forti di prima, con un crossover elettrico unico nella sua categoria - ha dichiarato Till Wartenberg - head of N Brand and Motorsport - Hyundai storicamente ha sempre portato nuove tecnologie e nuovi prodotti alla Pikes Peak e Ioniq 5 N è fedele a questa tradizione, perché rappresenta una nuova idea di EV ad alte prestazioni".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA