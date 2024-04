F1: svelato il calendario 2025, si parte dal Gp di Australia

Svelato il calendario del prossimo campionato di Formula 1 con 24 Gran Premi in programma. Si parte dall'Australia con il Gp in programma il 16 marzo 2025 e si chiuderà ad Abu Dhabi il 7 dicembre. Confermati le due gare in Italia: Imola dal 16 al 18 maggio e Monza dal 5 al 7 settembre.

Per il resto poche variazioni: il Gran Premio del Bahrain e quello dell'Arabia Saudita si terranno ad aprile solo al termine del Ramadan islamico.

"Le modifiche apportate creano un migliore flusso geografico delle gare e sono state trasferite al 2025, con il Giappone ad aprile dopo Australia e Cina, seguite prevalentemente dalle gare europee durante l'estate e dalle Americhe durante l'autunno, prima del Qatar e Abu Dhabi finiscono la stagione consecutivamente", scrivo Fia e Formula 1 in un comunicato congiunto.

"L'annuncio di oggi - ha commentato il presidente dell'Automobile Club d'Italia, Angelo Sticchi Damiani - conferma ACI come unico ente a livello mondiale che organizza due Gran Premi iridati sul proprio territorio ed è il giusto riconoscimento all'impegno che stiamo mettendo per fare in modo che gli appassionati possano godere lo spettacolo della Formula 1 in impianti sempre più confortevoli e al passo con i tempi.

Non solo: la presenza in un calendario internazionale, sempre più affollato, di due Gran Premi nel nostro Paese costituisce un inestimabile veicolo promozionale per l'immagine dell'Italia, generando un notevole ed attestato impatto economico con benefici effetti su tutto l'indotto".

Il calendario di Formula 1 2025: 1) Gp d'Australia, Melbourne: 14-16 marzo 2025.

2) Gp della Cina, Shanghai: 21-23 marzo 2025.

3) Gp del Giappone, Suzuka: 4-6 aprile 2025.

4) Gp del Bahrain, Sakhir: 11-13 aprile 2025.

5) Gp dell'Arabia Saudita, Gedda: 18-20 aprile 2025.

6) Gp di Miami, Miami: 2-4 maggio 2025.

7) Gp d'Italia, Imola: 16-18 maggio 2025.

8) Gp di Monaco: 23-25 maggio 2025.

9) Gp di Spagna, Barcellona: 30 maggio-1 giugno 2025.

10) Gp del Canada, Montreal: 13-15 giugno 2025.

11) Gp d'Austria, Spielberg: 27-29 giugno 2025.

12) Gp di Gran Bretagna, Silverstone: 4-6 luglio 2025.

13) Gp del Belgio, Spa: 25-27 luglio 2025.

14) Gp d'Ungheria, Budapest: 1-3 agosto 2025.

15) Gp dei Paesi Bassi, Zandvoort: 29-31 agosto 2025.

16) Gp d'Italia, Monza: 5-7 settembre 2025.

17) Gp dell'Azerbaigian, Baku: 19-21 settembre 2025.

18) Gp di Singapore, Singapore: 3-5 ottobre 2025.

19) Gp degli Stati Uniti, Austin: 17-19 ottobre 2025.

20) Gp di Città del Messico, Messico: 24-26 ottobre 2025.

21) Gp del Brasile, San Paolo: 7-9 novembre 2025.

22) Gp di Las Vegas, Las Vegas: 20-22 novembre 2025.

23) Gp del Qatar, Lusail: 28-30 novembre 2025.

24) Gp di Abu Dhabi, Yas Marina, 5-7 dicembre 2025.



