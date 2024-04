La benzina al self ritocca i massimi, 1,912 euro al litro

Il prezzo della benzina self service ritocca i massimi da sei mesi e sale a 1,912 euro al litro: secondo le elaborazioni di Staffetta sulla media dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy su circa 18mila impianti, la benzina self service si vende a 1,912 euro al litro (+4 millesimi, compagnie 1,918, pompe bianche 1,897), mentre il diesel self service raggiunge i 1,812 euro al litro (+3, compagnie 1,819, pompe bianche 1,796).

Il prezzo della benzina servito sale a 2,048 euro al litro (+2, compagnie 2,092, pompe bianche 1,960), il diesel servito a 1,950 euro al litro (+1, compagnie 1,995, pompe bianche 1,861) , il Gpl servito a 0,715 euro al litro (invariato, compagnie 0,724, pompe bianche 0,705) e il metano servito a 1,323 euro al kg (-1, compagnie 1,342, pompe bianche 1,307). Il prezzo del Gnl è a 1,155 euro al kg (+3, compagnie 1,152 euro/kg, pompe bianche 1,157 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,987 euro al litro (servito 2,246), gasolio self service 1,907 euro al litro (servito 2,172), Gpl 0,850 euro al litro, metano 1,472 euro al kg, Gnl 1,176 euro/kg.



