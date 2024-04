In sede Ac Milano presentato nuovo Crossover Alfa Romeo

"Il nostro Automobile Club, con i suoi 120 anni di vita, e il marchio del Biscione, che nel 2024 di anni ne fa 114, sono cresciuti insieme e non si sono mai persi di vista". Lo ha dichiarato Geronimo La Russa, presidente di AC Milano in occasione della presentazione, nella sede di Automobile Club Milano, in corso Venezia, del nuovo crossover di Arese.

"Grazie al nuovo modello il legame tra Milano e l'Alfa è ancora più saldo, diventa parte della nostra storia, dell'orgoglio e dello sviluppo della nostra città, attraverso le peculiarità di un'azienda che è riuscita ad essere sempre protagonista e a mantenere saldi i propri valori fatti di italianità, di produzione industriale, di stabilimenti, ma anche di design. Una storia fatta di persone e di auto, sempre nel segno dell'italianità. Con Alfa Romeo abbiamo spesso percorso un cammino comune, anche grazie all'Autodromo Nazionale Monza che il nostro club ha ideato, progettato e costruito nel 1922. Ed è proprio a Monza che l'Alfa Romeo, nel 1925, quindi 99 anni fa, vinse il suo primo titolo mondiale" ha concluso Geronimo La Russa.



