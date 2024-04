Austin Maestro Countryman era il camper per tutte le tasche

Negli anni Ottanta, con un Austin Maestro Countryman, il fine settimana en plain air era per tutte le tasche. Il veicolo che essenzialmente è una versione con tetto alto della station wagon Maestro, è oggetto di un'asta organizzata da Historics Auctioneers e in programma per il prossimo 11 maggio, è stato allestito come un camper che offre spazio per dormire a due persone.



Lanciato nel 1983 da British Leyland, il Maestro era stato sviluppato per rilanciare le sorti tormentate della casa automobilistica britannica. L'obiettivo era quello di combinare praticità e convenienza con la tecnologia moderna e l'affidabilità.

Progettato per sostituire l'Austin Allegro, il Maestro è stato sviluppato con un focus sull'efficienza, caratterizzato da un design pratico e più aerodinamico rispetto a una normale berlina a tre volumi. La sua introduzione è stata anche caratterizzata da alcuni notevoli progressi tecnologici, tra cui l'implementazione di cruscotti digitali e un sistema di avviso e informazione vocale.

Il veicolo oggetto dell'asta è una delle versioni più rare del Maestro, ovvero un originale Austin Rover Maestro Countryman, che ha trasformato l'auto a prezzi accessibili in un camper compatto, ideale per i fine settimana lontano da casa e con una serie di comfort notevoli, considerata l'epoca.



