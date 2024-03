Lamborghini: arriva il restyling del logo

Per rispettare la nuova strategia del brand, che rispecchia i valori "brave", "unexpected" e "authentic", per andare sempre oltre i limiti, gli standard e le convenzioni, dopo oltre vent'anni arriva il restyling del logo di Automobili Lamborghini. Un cambiamento in linea con il nuovo corso dell'azienda improntato alla sostenibilità ed alla decarbonizzazione. Si tratta di un'evoluzione che va al di là delle vetture, espandendosi verso la cultura ed i valori dell'azienda, i quali trovano una nuova declinazione anche dal punto di vista visivo.

Nello specifico, il nuovo logo, che troverà spazio sulle nuove auto del toro, presenta un font della scritta Lamborghini più ampio, colori minimali e decisi, con il bianco ed il nero confermati in qualità di gradazioni primarie, mentre il giallo insieme all'introduzione della tonalità oro, viene utilizzato come colore d'accento. Inoltre, per la prima volta, vivrà singolarmente sui touchpoint digitali dell'azienda, separato dal classico scudo per conferirgli un'importanza ancora maggiore.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA