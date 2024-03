Al via New York International Auto Show con 18 Case auto

Apre con la giornata dedicata alla stampa l'edizione 2024 del New York International Auto Show (Nyias) che, come tradizione, si svolge al Jacob Javits Convention Center sulla 11ma avenue tra la 34ma e la 40ma strada. Il pubblico potrà accedere al Salone dal 29 marzo fino al 7 aprile, con orario dalle 10 del mattino alle 22 durante la settimana e dalle 10 alle 19 la domenica.

Anche il Nyias risente della crisi globale di queste manifestazioni nel mondo occidentale, anche se l'elenco degli espositori è meno scarno rispetto ad eventi come il Salone di Ginevra, il Salone di Parigi e il tedesco IAA che ora sei svolge a Monaco.

Nel terzo livello sono presenti infatti Audi, Ford, Chevrolet e GMC, Nissan e Infiniti, Kia, Toyota e Lexus, Subaru, Honda e Acura, Volkswagen, Hyundai e Genesis, Volvo, Lucid e Porsche. Al livello uno il New York International Auto Show un vasto tracciato per i test delle auto elettriche dove - oltre alle installazioni di alcune delle Case presenti nella hall principale - ci sarà anche un piccolo stand di Lucid. Unica presenza di Stellantis il tradizionale Camp Jeep per prove all'aperto su ostacoli artificiali. L'elenco delle novità riguarda sostanzialmente i costruttori sudcoreani, con due prime mondiali di Genesis (Magma e Neolun), alcuni restyling di Hyundai su Santa Cruz e Tucson e il debutto della già annunciata Kia K4.

Proprio Kia si è aggiudicata con EV9 il titolo di World Car of The Year, con l'annuncio durante una cerimonia si è svolta nell'ambito del Salone.

