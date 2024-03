Ford Explorer 100% elettrico ha fatto il giro del mondo

Traguardo raggiunto per il nuovo Ford Explorer 100% elettrico, che con Lexie Alford ha stabilito un nuovo record raggiungendo, dopo 30.000 km, la tappa finale di 'Charge Around The Globe', il primo giro del mondo completamente in elettrico. Per celebrare l'arrivo a Nizza, anche un corteo composto da alcuni dei più celebri modelli Ford.

Proprio in occasione della buona riuscita di questo particolare test drive intorno al mondo, Ford ha annuncia il lancio del nuovo Explorer 100% elettrico in Europa. Ora è infatti possibile ordinare il nuovo Explorer, con prezzi a partire da 41.500 euro. Ford ha anche svelato le caratteristiche della nuova gamma Ford Explorer, che vanta un'autonomia di oltre 600 km con una singola carica ed è in grado di ricaricarsi dal 10 all'80% in 26 minuti con colonnine DC.



"Ford - ha spiegato Jim Farley, Ceo di Ford, presente alla celebrazione - vuole connotare di passione ed emozione i veicoli elettrici in Europa, ci sono già abbastanza modelli noiosi, là fuori. Il nuovo Explorer rappresenta, invece, l'incredibile carattere di Ford, declinato in ogni vettura di questo fantastico corteo. Siamo orgogliosi di lanciare questa vettura elettrica, sviluppata per le strade e le persone europee, che è evidentemente in grado di raggiungere ogni destinazione, in ogni angolo del mondo".

L'impresa da record ha portato Lexie e l'Explorer attraverso oltre 30.000 km, in 6 continenti e 27 Paesi, procedendo nel viaggio utilizzando la sola energia elettrica. Tra sfide come le interruzioni di corrente in Africa, la complessa ricerca di infrastrutture nel deserto di Atacama in Cile, nonché strade sterrate, passi ad alta quota e la guida nel gelo, il Suv Ford è arrivato fino a Nizza.

Lexie ha compiuto questa incredibile impresa con una versione di pre-produzione del Ford Explorer e si è avvalsa di ogni genere di soluzioni di ricarica, dalle semplici prese a muro a corrente alternata da 2,2 kW ai potenti caricatori rapidi a corrente continua.

"Nel corso di quest'avventura davvero epica - ha raccontato Lexie - ho conosciuto persone incredibili in ogni angolo del mondo e visitato luoghi meravigliosi. E non sono mancate le sfide, alcune davvero uniche. Per me è stato un onore essere stata scelta da Ford per affrontare un'avventura di tale portata a bordo dell'Explorer, che negli ultimi sei mesi è stato come una casa. Sono partita con l'obiettivo di dimostrare cosa è realmente possibile ottenere con un veicolo elettrico, e sono orgogliosa di esserci riuscita".

