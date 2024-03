Con il simulatore Pagani il virtuale è 'quasi' reale

Pagani Automobili presentato il nuovo simulatore della Huayra R, sistema di guida virtuale realizzato in collaborazione con Racing Unleashed, produttore di simulatori impiegati anche nell'allenamento di piloti professionisti.

Il nuovo prodotto, inizialmente disponibile per i possessori di Huayra R, potrà poi essere acquistato nelle concessionarie Pagani. "Desideravamo creare un simulatore di guida professionale, dinamico, con un livello di immersività e realismo straordinario - ha detto Franco Morsino, vehicle dynamics lead di Pagani Automobili - che contribuisse al costante perfezionamento dello stile di guida dei nostri clienti. Ambivamo a trasformarlo in un autentico oggetto di design, un prodotto di valore artistico destinato a occupare un posto di rilievo all'interno delle case dei possessori di una Huayra R".



Grazie al simulatore, sarà possibile familiarizzare con la propria vettura in un ambiente sicuro, accumulare chilometri, accrescere la fiducia nelle proprie abilità e scoprire in anticipo i segreti dei tanti circuiti internazionali disponibili.

Il progetto ha origine nel 2020 coinvolgendo due divisioni di Pagani: il team di Dinamica del Veicolo di Pagani Automobili, per la creazione dei modelli realistici, e il team di Pagani Arte, che ha colto la sfida di trasportare l'essenza delle Hypercar Pagani in un prodotto di design.

Le due squadre, unite, si sono rivolte a Racing Unleashed per creare una sinergia di competenze finalizzata alla realizzazione di una postazione virtuale fedele e immersiva. La progettazione congiunta di hardware e software ha permesso di riprodurre con eccezionale realismo i movimenti della vettura e le caratteristiche dell'asfalto.

