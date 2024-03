Audi punta al futuro passando anche dalla nuova A3 allstreet

Il futuro prossimo di Audi verso la mobilità elettrica passa anche dalla nuova A3 allstreet e dalle motorizzazioni endotermiche di ultima generazione. L'arrivo in gamma della nuova versione di A3, prosegue anche la storia di successo del modello che per la casa dei quattro anelli ha rappresentato un caposaldo degli ultimi decenni.

"A3 è un modello fondamentale per Audi - ha commentato Fabrizio Longo, direttore di Audi Italia - perché dal suo esordio nel 1996 ha sancito il nuovo concetto di premium compatto, che nel corso degli anni è stato oggetto di un interpretazione dinamica e ha giovato di tutta la tecnologia che abbiamo sviluppato per i livelli superiori di modelli, dalla motorizzazione al design. Questo successo si meritava di avere anche la sua interpretazione all terrain, più muscolare, sempre con dimensioni compatte e un abitacolo al passo coi tempi, a partire dalla tecnologia al servizio della sicurezza".

Tutti i passi verso la mobilità elettrica di Audi per il futuro sono confermati, visto anche il piano investimenti per i prossimi anni. All'interno di questa strategia trova però spazio anche lo sviluppo di nuove motorizzazioni endotermiche, accompagnate a quelle elettriche, ciascuna con una propria piattaforma nativa. Il tutto, con l'obiettivo di accompagnare la transizione elettrica anche con motorizzazioni benzina e diesel di ultima generazione.

"La direzione verso l'elettrico - ha sottolineato Longo - non è minimamente in discussione ma anzi la riaffermiamo anche con un piano di investimenti di 41 miliardi da qui al 2028, per il quale il punto d'arrivo è la mobilità elettrica. Prendiamo atto dei tempi della transizione che dipendono dalle regioni e dai mercati del mondo in cui si opera. Accompagniamo quindi alla transizione anche con motori endotermici. Il 70% dei nostri investimenti andrà alla causa elettrica e il 30 % sarà mantenuto per lo sviluppo delle motorizzazioni endotermiche, su due piattaforme native".

La presentazione della nuova Audi allstreet, lo scorso venerdì sera al Teatro Alcione, situato in piazza Vetra, nel cuore di Milano, è andata in scena all'insegna del messaggio 'Audi A3 allstreet, l'ovunque è qui'.

"A Milano ci sentiamo a casa nostra - ha commentato ancora Longo - perché dieci anni fa, qui, nasceva Audi City Lab poi diventato Audi House Of Progress, che tornerà in onda a metà aprile per la design week e non solo per parlare di automotive ma di valori ai quali Audi è aperta da sempre. Milano è il posto in cui, se hai un'idea, prendi in considerazione di andarci. E' il luogo dove nascono molte storie e proprio per quello abbiamo scelto alcuni personaggi che a Milano hanno visto realizzare i propri sogni, anche per presentare la nuova A3 allstreet".





