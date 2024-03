Arrivano in moto uova di Pasqua per bimbi al Policlinico Modena

Domenica delle Palme all'insegna della solidarietà per i bambini ricoverati nella Degenza Pediatrica del Policlinico di Modena: come accade da tredici edizioni, i soci di Moto Pinguino sono arrivati con le loro moto e le uova di Pasqua per i piccoli ricoverati grazie all'iniziativa 'Pasqua per un bambino'. Sono state oltre 180 le moto giunte in mattinata all'ospedale modenese. "La visita di Motopinguino - ha spiegato in una nota Lorenzo Iughetti, direttore del Dipartimento Materno Infantile - è ormai una splendida consuetudine della Domenica delle Palme per i nostri bambini e per tutto il personale. E' bello sapere che ci sono uomini e donne, fuori dalle mura dell'ospedale, che si ricordano di ciò che accade nei nostri reparti e sono disposti a impegnare alcune ore della loro domenica per portare un sorriso a chi è costretto a trascorrere le feste lontano da casa." "Quest'anno - ha osservato Luca Candini, presidente di Moto Pinguino - oltre alle uova di cioccolato e a qualche gioco nuovo, porteremo anche due tricicli porta-flebo da utilizzare nel reparto di Oncoematologia".



