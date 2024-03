Autovelox danneggiato con 30 colpi d'arma da fuoco nel reggino

Un autovelox bidirezionale che serve per verificare la velocità dei veicoli in transito istallato alla fine del 2023 lungo la Strada statale 18 in località San Filippo a Palmi è stato danneggiato la notte scorsa. Ignoti lo hanno fatto bersaglio con una trentina di proiettili sparati ad altezza uomo lungo i due lati dell'apparecchiatura. I proiettili non hanno comunque danneggiato e le telecamere di controllo e l'autovelox è funzionante.

Sul sul posto sono intervenuti la Polizia municipale di Palmi, i Carabinieri e la Polizia. L'autovelox era stato già danneggiato alcuni mesi fa con un incendio.

L'apparecchio è da tempo fortemente contestato dalla cittadinanza per via delle numerose sanzioni amministrative elevate.



