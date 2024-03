Nissan official car della Milano Marathon 2024

Nissan è sponsor automotive ed official car della Milano Marathon 2024 con i crossover elettrificati che apriranno e chiuderanno la competizione, in programma il 7 aprile 2024, di cui saranno timekeeper ufficiale.

Questi saranno presenti anche nell'esposizione statica in Piazza San Babila a Milano, e sia la direzione di gara che i giudici si muoveranno a bordo dei crossover elettrificati Qashqai e-Power ed X-Trail e-Power.

Inoltre, il 4 aprile, in concomitanza dell'apertura del Milano Running Festival, ci sarà anche l'anteprima nazionale alla stampa del nuovo Nissan Juke presso il MiCo, Milano Convention Center, in City Life. Si tratta del modello presentato online il 14 febbraio, che si contraddistingue per una nuova livrea gialla, per l'abitacolo rivisto profondamente, per le nuove tecnologie di bordo, e per la nuova versione N-Sport.

"Nissan ha stretto da tempo un forte legame con questo sport che ha in comune i valori della sostenibilità e della sfida al miglioramento dei traguardi raggiunti - ha commentato Luisa Di Vita, direttore comunicazione e chief innovation officer di Nissan Italia - dare to do what others don't è parte del nostro DNA mondiale e crediamo che la sfida podistica possa affiancarci nel rappresentarlo al meglio".



