Il nuovo logo HF di Lancia debutterà sulla Ypsilon

In concomitanza con la presentazione del film "Race for Glory", che ripercorre il trionfale mondiale rally del 1983 con la 037, Lancia ha rivelato il nuovo logo HF, un simbolo importante per il brand, carico di storia, che debutterà, nella sua versione rivisitata, sulla nuova Ypsilon.

Nell'occasione, il Ceo del marchio Luca Napolitano ha dichiarato che il brand starebbe lavorando per tornare nelle corse su strada, dove ha costruito la sua leggenda. Nello specifico, il logo HF di ultima generazione, privo di elementi grafici, riutilizza i colori originari, bianco, rosso e nero del logo ufficiale della Fulvia Coupè del '66, mentre l'inclinazione delle lettere è quella del logo della Lancia Delta degli anni '90. Un'operazione che risponde al nome di Progressive Classic, dove tutti gli elementi distintivi del marchio storico, vengono reinterpretati per essere proiettati verso il futuro. La vettura che potrà fregiarsene per prima, la nuova Lancia Ypsilon HF, potrà contare su di un assetto ribassato, sulla carreggiata allargata, e su un powetrain 100% elettrico da 240 cavalli di potenza, che le consentirà di scattare da 0 a 100 km/h in appena 5,8 secondi.



