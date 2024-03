Stellantis Drive For Design, per immaginare le auto del 2040

Stellantis ha lanciato negli Stati Uniti un concorso dedicato a giovani appassionati di auto e di design, attualmente studenti in una scuola superiore di quel Paese. Il tema è immaginare e progettare quello che potrebbe essere nel 2040 un futuro veicolo di uno qualsiasi dei marchi nordamericani del Gruppo (Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Fiat) ma anche degli altri brand globali, compresi dunque Alfa Romeo, Citroen, Lancia, Maserati e Peugeot.

Denominato Stellantis Drive For Design, il contest (che è riservato ai soli residenti Usa) prevede l'invio entro il prossimo 12 aprile di un elaborato delle dimensioni massime di 28 cm per 43 cm, che - specifica il bando - "non deve contenere materiale che viola o infrange i diritti di altri, inclusi ma non limitati a privacy, pubblicità o diritti di proprietà intellettuale, o che costituisce violazione del copyright".

Dopo una selezione iniziale, le proposte verranno valutate da una giuria qualificata del dipartimento Stellantis North America Product Design. I giudici valuteranno il lavoro di ciascun partecipante in base ai criteri ponderati dell'artigianalità (25%), della qualità del design(25%), dell'illustrazione (25%) e dell'originalità (25%).

Il primo classificato sarà chiamato a partecipare in estate ad uno stage interno di design presso Ram Design Studio e riceverà una tavoletta grafica professionale Wacom Mobile Studio Pro 16. Inoltre il disegno vincitore verrà pubblicato sulle piattaforme dei social media di Stellantis. Inoltre il primo classificato sarò invitato a partecipare come studente giudice al prestigioso evento automobilistico EyesOn Design a Grosse Pointe, in Michigan. Per il secondo e terzo classificato previsti un Apple iPad Pro completo di Apple Pencil e l'opportunità di networking virtuale con lo Stellantis Design Team. Anche in questo caso gli schizzi saranno pubblicate sulle piattaforme dei social media di Stellantis. Inoltre riceveranno una borsa di studio per il programma estivo preso il College for Creative Studies, VisCom 1. I partecipanti, ma anche gli appassionati di tutto il mondo, potranno seguire l'edizione 2024 di Stellantis Drive For Design sulle pagine di Stellantis North America nei canali di Facebook, Twitter e Instagram utilizzando l'hashtag #DriveForDesign.

