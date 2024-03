L'epopea della mitica Lancia 037 al cinema dal 14 marzo

Anche in Italia, da giovedì 14 marzo, arriva nelle sale cinematografiche, distribuito da Medusa Film, "Race for Glory - Audi vs Lancia", la pellicola che porta sul grande schermo l'impresa della Lancia 037 nel mondiale rally del 1983. Il lancio nel nostro pese segue il debutto in US e Canada, nel mese di dicembre, e quello francese avvenuto a febbraio. Nel film si racconta la storia del Team Lancia, guidato da Cesare Fiorio e dal pilota tedesco Walter Röhrl in quella stagione che rimarrà per sempre nel ricordo degli appassionati per via dell'impresa compiuta con la 037, a trazione posteriore, contro auto rivali a trazione integrale. Scritto da Filippo Bologna, Stefano Mordini, Riccardo Scamarcio, il film di Stefano Mordini è una produzione Lebowski con Rai Cinema, coprodotto da Davis Film in associazione con Mas S.r.l., prodotto da Riccardo Scamarcio e Jeremy Thomas, coprodotto da Victor Hadida.





I protagonisti sono Riccardo Scamarcio, Volker Bruch e Daniel Brühl, con l'attore italiano che interpreta il ruolo di Cesare Fiorio, a capo del Team Lancia con cui ha scritto pagine memorabili della storia dei rally. "E' con grande orgoglio che grazie al film "Race for Glory - Audi vs Lancia" celebriamo il successo della Lancia Rally 037 al Campionato del Mondo di Rally del 1983 che diede vita a una delle più grandi sfide dello sport, conquistando appassionati in tutto il mondo e diventando una pietra miliare nella storia sportiva di Lancia - ha dichiarato Luca Napolitano, ceo del marchio Lancia - l'impresa, infatti, segnò l'inizio di un periodo d'oro per Lancia, ancora oggi il marchio con il maggior numero di vittorie nel mondo dei rally."





