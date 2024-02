Apre il primo distributore di metano in Sardegna

E' stato inaugurato a febbraio ed è già operativo il primo distributore stradale di metano, precisamente Gnc/Gnl (Gas naturale compresso/Gas naturale liquefatto), realizzato in Sardegna. Si trova nella città metropolitana di Cagliari, nella strada per l'aeroporto di Elmas.

I funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Cagliari (Adm) hanno verificato la regolarità dell'impianto e rilasciato la licenza fiscale.

L'area di rifornimento è costituita da due colonnine, una per l'erogazione di Gnl che verrà utilizzato per il rifornimento dei mezzi pesanti e una per l'erogazione di Gnc per il traffico veicolare leggero.

L'impianto è costituito da un serbatoio di stoccaggio criogenico del gas naturale, ad asse verticale, alto circa 15 metri, in grado di contenere circa 80 metri cubi di prodotto e da un impianto di distribuzione della Società Isola Gas.



