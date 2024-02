78 auto ogni 100 abitanti, Viterbo vara un studio anti traffico

"Trasporto pubblico, traffico, mezzi alternativi e molto altro in una programmazione che è tra le più strategiche per una città imbottigliata nelle code e con 78 auto ogni 100 abitanti". Lo ha sottolineato ieri la sindaca di Viterbo Chiara Frontini in un post pubblicato sui social, subito dopo la prima riunione tra il Comune di Viterbo e lo staff tecnico che si occuperà dell'elaborazione del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) della città. "Nelle prossime settimane si terranno incontri coi cittadini per discutere del tema - ha continuato Frontini - ma anche rilevazioni del traffico, azioni di miglioramento e nuove infrastrutture per una città più sostenibile, moderna e che mette qualità della vita, umanità e relazioni al centro del proprio sistema urbano". Tra i probabili interventi previsti dal progetto di studio: una serie di nuovi sensi unici nella zona nord della città ideati per la riduzione del traffico tra Via Garbini e l'area commerciale adiacente al cimitero San Lazzaro, il rifacimento della rotonda adiacente, responsabile dei ricorrenti ingorghi sulla Cassia Nord e la possibile trasformazione di Via Garbini in un senso unico in uscita da Viterbo e Via Cassia Nord in un senso unico in entrata.



