Il sistema Nissan e-4ORCE supera la prova finlandese

Nissan X-Trail e-POWER e-4ORCE ed Ariya e-4ORCE hanno affrontato gli affascinanti paesaggi innevati della terra dei Mille Laghi, in Finlandia, mettendo alla prova il sistema di trazione integrale del brand pensato per motori elettrificati.





Grazie ai due motori elettrici, uno per ogni asse, ed al Torque Vectoring, hanno viaggiato in sicurezza in un territorio di grande bellezza ma dal fondo stradale ghiacciato. Infatti, quando i sensori del dispositivo e-4ORCE rilevano un cambio di aderenza su una o più ruote, il sistema regola automaticamente la forza motrice sulla singola ruota in un decimillesimo (1/10.000) di secondo, e consente di disimpegnarsi anche nelle salite più ripide. Sulla X-Trail troviamo la combinazione tra il motore anteriore da 204 CV e 330 Nm di coppia, e quello posteriore da 136 CV e 195 Nm di coppia, mentre la potenza totale del sistema e-4ORCE, considerato che i due motori non erogano mai contemporaneamente le loro massime potenze, è di 213 CV. Su Ariya, invece, il sistema e-4ORCE ha una potenza totale di 306 CV ed una coppia massima di 600 Nm. Su questo modello, inoltre, la doppia rigenerazione aumenta l'efficienza della batteria e quindi l'autonomia.



