Incentivi e colonnine, le case a confronto sull'elettrico

"Stiamo aspettando da un anno" gli incentivi che dovrebbero essere proposti a marzo per rendere più accessibile l'acquisto di auto elettriche, "sono sicuramente importanti: uno sforzo da parte del governo di 950 milioni che può assolutamente incidere". Così Claudio D'Amico, public relations & communication director di Stellantis, durante un dibattito sul tema della transizione della mobilità organizzato a Courmayeur (Aosta) nell'ambito dell'ultima tappa del tour per presentare e far provare le finaliste del premio internazionale The Car of The Year 2024.

Nel momento attuale "l'aspetto più importante è la flessibilità a livello produttivo, siamo in una fase di transizione del mercato", ha sottolineato Alessandro Toffanin, (comunicazione Bmw Italia). "Io credo - ha detto Giuseppe Bitti, managing director & coo di Kia Italia - che chi vive in una grande città e ha la possibilità di utilizzare la mobilità elettrica, che sia un'auto di proprietà o il car sharing, ne apprezza le caratteristiche" ma "è chiaro che" il "mercato italiano è più indietro rispetto alla maggior parte dei mercati europei". Nel settore dell'autonoleggio la situazione per le elettriche è leggermente migliore, come spiega Alessandro Pigazzi, retail & partnership director di Arval Italia: "Viaggiamo tra il 4,7 e il 4,8% di veicoli bev immatricolati sul totale dell'immatricolato noleggio, rispetto appunto al 4%" della media italiana.

Tra i costruttori, c'è chi ha puntato anche sulle colonnine: "Abbiamo avviato la realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica proprietaria, insieme ai nostri concessionari più lungimiranti, e siamo arrivati a un numero minimale di stazioni, 23" ma "vogliamo arrivare a 50 entro la fine di quest'anno", ha detto Luca D'Onofrio, direttore consumer experience di Volvo Car Italia. In questo senso è stata portata anche l'esperienza di Free to X, società del gruppo Autostrade per l'Italia che, lo scorso dicembre, ha terminato la realizzazione di 100 aree di servizio sulla rete autostradale, con stazioni di ricarica ad alta potenza ogni 50 chilometri.









Riproduzione riservata © Copyright ANSA