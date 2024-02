Bertschy (Vda), la Regione crede nell'auto elettrica

"Abbiamo una legge sulla mobilità sostenibile, abbiamo da poco dato il via libera in Consiglio regionale a una grande attenzione verso l'acquisto di auto elettriche e plug-in, aumentando in maniera importante i contributi a favore dei residenti". Così l'assessore regionale della Valle d'Aosta ai Trasporti, Luigi Bertschy, durante un dibattito sul tema della transizione della mobilità organizzato a Courmayeur (Aosta) nell'ambito dell'ultima tappa del tour per presentare e far provare le finaliste del premio internazionale The Car of The Year 2024.

Si tratta di un contributo, ha ricordato Bertschy, che "davamo fino all'anno scorso in una certa misura" e quest'anno è di "10.000 euro con la rottamazione, arrivando a 14.000 euro per gli under 35, fino al 50% del costo dell'auto. Il tentativo con questa legge non è di superare tutti i problemi, ma di dare un segnale che l'amministrazione ci crede e comincia ad avviare in maniera importante le proprie risorse in una certa direzione".

"Abbiamo finanziato la legge - ha detto Bertschy - con 2.200.000 euro e ovviamente ci apprestiamo, se le cose andranno nella maniera giusta, a sostenerla. Il contributo, fino a 3.000 euro, c'è anche per l'installazione della colonnina domestica.

Quindi l'attenzione al mezzo c'è. È importante sviluppare tutto quello che deve crescere nella rete delle infrastrutture, anche se in Valle d'Aosta vantiamo di un primato: per ora abbiamo il più alto numero di colonnine per numero di abitanti, ma non vuol dire che siamo a posto".

"Spingersi sul discorso dell'elettrico - ha sottolineato il presidente della Regione, Renzo Testolin, aprendo il dibattito - vorrà dire spingere sempre più località di punta, come Courmayeur ma non soltanto, avere tecnologia alle spalle, confrontarsi con un bisogno di spostare energia che sia compatibile con il mantenimento di un territorio e dal punto di vista dell'impatto visivo".



