F1: Hamilton, 'difficile cambiare ma felice di andare in Ferrari'

"La Ferrari è un sogno d'infanzia. si aprirà un nuovo capitolo". Lewis Hamilton si prepara alla stagione di formula 1 ormai alle porte ma guarda all'avventura che lo attende con il Team di Maranello dal 2025. "È stata la decisione più difficile che abbia mai preso: sono orgoglioso dei traguardi raggiunti in Mercedes, ma ho pensato fosse il momento di iniziare un nuovo capitolo".

Il 39enne campione britannico, dal Barhein dove sono in corso i test pre stagionali del mondiale, ha parlato della decisione che ha sorpreso il mondo delle monoposto. "Quando abbiamo firmato quest'estate (il prolungamento di contratto, ndr), era ovvio che vedevo il mio futuro con la Mercedes, ma all'inizio dell'anno si è presentata un'opportunità e ho deciso di coglierla", ha spiegato a margine dell'ultimo giorno di test.

"Sento che questa è la decisione più difficile che abbia mai dovuto prendere, sono legato alla Mercedes da 26 anni. Mi hanno sostenuto e abbiamo vissuto insieme un'avventura incredibile, che ha segnato la storia dello sport e di cui sono molto orgoglioso - ha spiegato Hamilton -. Ma alla fine, sono io a scrivere la mia storia e ho sentito che era giunto il momento di iniziare un nuovo capitolo". In Mercedes Hamilton ha vinto sei titoli mondiali e il britannico garantisce che "non è ancora finita. Sono ancora concentrato al 100% per fare risultati con questa squadra quest'anno e cercare di finire bene".



