Autovelox abbattuto a Asola, indagini sul fleximan mantovano

E' stato abbattuto un autovelox situato nel territorio di Asola, sulla strada provinciale per Casalromano, nel Mantovano. Il fatto, riportato dalla Gazzetta di Mantova, è avvenuto nella notte tra mercoledì e ieri. La Polizia locale e i carabinieri hanno già iniziato le indagini per risalire ai responsabili che hanno agito con un flessibile con cui hanno segato il palo in acciaio che sostenere il rilevatore di velocità.

Le telecamere dell'apparecchio potrebbero aver immortalato le persone che hanno emulato Fleximan. L'autovelox era situato al di là del guard-rail ed è finito nella scarpata laterale. Il Comune di Asola ha assicurato che tornerà a funzionare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA