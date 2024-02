Sequestrata discarica abusiva di auto, rifiuti pericolosi

Undici veicoli "stoccati in maniera promiscua, senza nessun accorgimento tecnico, palesemente in stato di abbandono", sono stati posti sotto sequestrato, a Cirigliano (Matera), dai Carabinieri per la tutela forestale.

I veicoli erano su un terreno demaniale a avevano al loro interno componenti e materiali pericolosi, "in grado di inquinare le matrici ambientali. L'ipotesi di reato è quella di gestione illecita e abbandono di rifiuti speciali pericolosi: sono state decise sanzioni amministrative per oltre 16 mila euro.



