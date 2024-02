"Ferrari One of a Kind": una mostra per le personalizzazioni

Con la mostra "Ferrari One of a Kind", che si potrà ammirare presso il Museo Enzo Ferrari di Modena fino al 17 febbraio 2025, viene reso omaggio alle vetture del marchio realizzate tramite il lavoro dei centri Tailor Made di Maranello, New York, e Shanghai. Nel corso dell'esposizione sono previsti degli aggiornamenti periodici, al fine di poter ospitare il maggior numero di auto realizzate mediante il contributo dell'atelier del brand del cavallino rampante. Si tratta di vetture che rispondono a pieno alle esigenze ed alla personalità della clientela Ferrari, e che hanno la loro summa nelle one-off, autentici pezzi unici dal fascino inarrivabile. Nell'area interattiva, inoltre, i visitatori potranno realizzare, virtualmente, la Ferrari dei loro desideri, attingendo a numerose varianti di personalizzazione presenti nel configuratore. Tra le auto presenti nell'esposizione troviamo una 812 competizione Tailor Made, il primo dei 999 esemplari previsti, nonché vettura immortalata nella locandina ; una 166 M del 1948 realizzata secondo i gusti di Gianni Agnelli; una Monza SP1 color oro; ed una Daytona SP3 dalla livrea carbonio rubino transitional dai particolari effetti cromatici in base alla luce solare.



