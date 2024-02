F1: svelata la W15, l'ultima Mercedes di Hamilton

Oggi è toccato alla Mercedes svelare la sua W15, ultima monoposto dell'era Lewis Hamilton prima del suo passaggio in Ferrari, dal 2025. Il marchio anglo-tedesco vuole riscoprirsi campione in Formula 1 dopo due anni deludenti, con un'unica vittoria, quella di George Russell in Brasile nel 2022. Per cercare di spezzare il dominio Red Bull serviva una svolta completa. A cominciare dal ritorno al classico colore delle 'frecce argento', recuperato sul muso e sull'abitacolo, che si abbina ad una pennellata di rosso ed al verde acqua dello sponsor Petronas, mentre rimane nero il resto della vettura, per risparmiare peso.

Il direttore tecnico è ancora una volta James Allison, l'ideatore delle vetture di maggior successo dell'era ibrida della F1 e la rivoluzione riguardante le due concept car 'Zero pod', senza pontoni, si vede nelle prime immagini. Torna la linea convenzionale, imposta dalla Red Bull e dal suo dominio con fondo effetto suolo.

"Non c'è solo di un cambiamento aerodinamico, ma anche molti cambiamenti meccanici per rendere la macchina più veloce e più prevedibile per i piloti. Vedremo in Bahrein se ci riusciremo" ha detto il team principal Toto Wolff.



F1: Hamilton all'ultima Mercedes, 'surreale essere qui oggi'

E' un Lewis Hamilton motivato e fiducioso quello che si appresta a vivere la sua ultima stagione con la Mercedes. Parlando alla presentazione della vettura per la prima volta dopo l'ufficializzazione del suo trasferimento alla Ferrari dal 2025, il sette volte campione del mondo ha detto: "Le ultime settimane sono state ovviamente emozionanti ed è molto surreale essere qui. L'obiettivo di tutto l'allenamento invernale è quello di riportare la squadra al punto di partenza". "Gli insegnamenti degli ultimi due anni ci hanno aiutato a trovare la nostra direzione - ha commentato il britannico - ci hanno permesso di trovare la nostra stella polare. Ci sarà ancora da lavorare, ma affronteremo qualsiasi sfida ci si presenti a testa alta, con la mente aperta, e lavoreremo con impegno". Il team principal della Mercedes Toto Wolff, presente al fianco di Hamilton alla presentazione, ha aggiunto: "È stato un inverno molto impegnativo. Sarà la nostra ultima stagione con Lewis, quindi vogliamo portare una macchina veloce". Hamilton ha risposto solo a tre domande del moderatore della Mercedes durante i brevi nove minuti dell'evento. "Sono arrivato qui nel 2013, e ora sto iniziando il mio 12/o anno qui - le parole del britannico - È un privilegio lavorare con un gruppo di persone che vedono il lavoro che fanno durante l'inverno e che vedono una macchina che viene messa insieme all'inizio dell'anno, ed è la parte più emozionante della stagione". Hamilton, senza vittorie da due anni, e il suo compagno di squadra George Russell, proveranno per la prima volta la vettura Mercedes di questa stagione durante un test di prova a Silverstone, oggi. "Dobbiamo essere diligenti, massimizzare le prove e anche un solo giro che io e George potremmo fare oggi sotto la pioggia ci darà un'idea di quello che ci aspetta", ha concluso.

