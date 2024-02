Polizia Locale e Aci Bari insieme per la guida in sicurezza

Continua la 'Guida in Sicurezza' per il Comando di Polizia Locale di Bari (3 giorni: dal 6 all'8 febbraio), da parte dell'Automobile Club di Bari e i Formatori ACI Ready2Go. Giunto alla seconda edizione, il progetto mira a formare e sensibilizzare il personale delle forze dell'ordine sull'importanza dell'educazione stradale e della sicurezza, offrendo una preparazione, sia teorica che pratica, da parte di professionisti del settore.

Due i cicli quotidiani di formazione del progetto a Bari, coinvolti circa 150 agenti. Nel corso della parte teorica affrontati i concetti fondamentali della guida in sicurezza utili a prevenire un incidente stradale: rispetto dei limiti di velocità, sicurezza attiva e passiva, necessità di mantenere sempre la concentrazione al volante. Durante la parte pratica, invece, è stata illustrata la corretta posizione di guida, per poi affrontare lo slalom dinamico, l'utilizzo del dispositivo ABS ed alcuni esercizi su fondo a scarsa aderenza con evitamento dell'ostacolo.

"Quando ci mettiamo alla guida - ha dichiarato il presidente dell'Automobile Club di Bari, Francesco Ranieri - possiamo incontrare delle insidie che dobbiamo essere in grado di affrontare e superare nella maniera adeguata. Fondamentale, quindi, per gli agenti la messa in pratica delle varie tecniche di guida più efficaci. Sapere come reagire nei tempi e nei modi corretti, poi, fa la differenza quando ci si trova in una situazione di emergenza".

"Questo secondo corso, destinato a 145 Operatori della Polizia Locale di Bari e Monopoli, completa un percorso iniziato lo scorso anno e consente di dotare tutte le unità impegnate nei servizi esterni di viabilità della patente di servizio già prevista da un Decreto del 2004", ha dichiarato il dirigente generale Michele Palumbo, Comandante del Corpo di Polizia Locale di Bari.

Secondo gli ultimi dati ACI-Istat, in provincia di Bari nel 2022 si sono verificati 3.372 incidenti con 50 morti e 5.096 feriti, con un costo sociale di 362.832.178 euro, pari a 295,76 euro per abitante. Tra i pedoni si sono verificati 385 incidenti (8 morti e 412 feriti), tra i ciclisti (comprese le bici elettriche): 159 incidenti con 153 feriti; con i monopattini: 86 incidenti con 83 feriti.



