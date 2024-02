Rc auto, per periti rincari legati a modifiche gestione sinistri

I rincari delle tariffe Rc auto sono legati essenzialmente ai cambiamenti apportati dalle compagnie di assicurazioni nella gestione dei sinistri stradali. Lo afferma Aiped, Associazione Italiana Periti Estimatori Danni, che il prossimo 14 febbraio presenterà un apposito documento al Mimit nel corso della riunione indetta dalla Commissione di allerta rapida sui prezzi.

"Le imprese assicurative - sostiene l'Aiped - hanno messo mano alla gestione della stima del danno" e "appaltano l'accertamento dei danni a società di capitali con vastissime aree di competenza territoriale denominate, impropriamente, 'Authority'. Questi soggetti, non sottoposti al controllo dell'Ivass, gestiscono l'accertamento e la stima dei danni per lo più da remoto, anche con l'impiego di personale non abilitato allo svolgimento dell'attività tecnica che, come noto, può essere eseguita solamente da tecnici specializzati".

L'Aiped spiega quindi che "le valutazioni dei costi di riparazioni vengono effettuate sistematicamente sulla base di documentazione fotografica o video, senza ispezionare il veicolo, con una visione quindi bidimensionale e non tridimensionale del danno, in assenza di misurazioni e controlli tramite contatto visivo e fisico". In sintesi, sottolineano i periti, anche a voler ritenere affidabili i dati difficilmente verificabili sul costo dei sinistri forniti dalle imprese assicurative, è evidente che le politiche fin qui adottate (risarcimento diretto, canalizzazione forzata, provider, marginalizzazione della figura del perito assicurativo) non hanno portato ad una riduzione dei costi ma, al contrario, ad un notevole incremento".



