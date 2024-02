Montezemolo, 'Hamilton-Leclerc, ci sarà da divertirsi'

Un trasferimento shock, che ha sorpreso e stupito il circus di Formula 1, in Italia ma anche Oltremanica, dove il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari, concretizzatosi in serata, ha oscurato anche l'ultima giornata di mercato della Premier League. Quando alle 20 italiane sono arrivati gli annunci di Mercedes e Ferrari, molto era stato già detto e commentato sul clamoroso trasferimento, dalla prossima stagione, ma a stretto giro è arrivato il parere, e il plauso, di Luca di Montezemolo. "E' un colpo inaspettato e di grande effetto. Spero possa essere utile non solo alla competitività della squadra, ma rappresenta anche un modo per accendere i riflettori sulla scuderia, che ne aveva bisogno", afferma l'ex presidente Ferrari.

"Hamilton è un grande campione, vorrà fare di tutto per chiudere la sua carriera vincendo il mondiale, Leclerc alla ricerca del suo primo titolo, ci sarà da divertirsi... - prosegue pero' anche Montezemolo -. Ma avere una macchina vincente sarà fondamentale se no questa scelta si rivelerebbe un grande rischio". A dire addio alla Rossa sarà carlos Sainz jr, che ha confermato sui social il suo prossimo addio, garantendo però che "nella lunga stagione che abbiamo ancora avanti darò tutto per la squadra e tifosi".

Sulle ragioni della scelta di Hamilton si esprime senza pudori l'ex campione del mondo Damon Hill. "Se Lewis avesse pensato di poter vincere il mondiale con la Mercedes sarebbe rimasto - le parole di Hill -. Probabilmente pensa che la Ferrari sia la squadra migliore per provare a vincere l'ottavo titolo". Ralf Schumacher, fratello di Michael Schumacher, esclude che il britannico voglia emulare il campione tedesco.

"Penso che abbia deciso così per tutto quello che la Ferrari rappresenta nella storia della Formula 1, per vincere un altro titolo". Intanto, i tifosi britannici già sono in rivolta: "Ecco perche' ha quel volto scuro", scrivono sul profilo Instagram del team Mercedes, sotto la foto che annuncia per il 14 la presentazione della nuova monoposto, la faccia di Hamilton e tutto il resto pixelato. "Ora capisco - scrivono amari altri - sotto quei pixel c'e' una rossa..:"

