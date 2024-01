Smog, nuovo stop a veicoli più inquinanti in centro Frosinone

Lo smog non abbandona la città di Frosinone e l'amministrazione comunale decide altri due giorni di limitazioni al traffico nelle strade del centro, nel tentativo di limitare la quantità di polveri sottili nell'aria. Come accade ormai quasi ininterrottamente dalla fine dello scorso anno, l'amministrazione del sindaco Riccardo Mastrangeli ha attivato le misure di primo livello: blocco per le auto più inquinanti il 31 gennaio ed il 1 febbraio. Ad essere bloccati nell'anello del centro urbano, dalle 8:30 alle 18:30 saranno i diesel euro 4 ed inferiori e benzina euro 3 ed inferiori, per quanto riguarda le auto private. Per quel che riguarda i mezzi commerciali il divieto dalle 8:30 alle 12:30 per euro 3 e inferiori diesel ed euro 2 ed inferiori benzina. L'area off limits è sempre la stessa: quella compresa da Via Volsci, ex Monti Lepini; stazione ferroviaria; Madonna della Neve e l'ingresso dalla via Casilina attraverso Viale Napoli. Le misure prevedono anche l divieto di accensione per caminetti e stufe a pellet. Il traffico era stato bloccato anche lo scorso fine settimana, per la stessa ragione, sia a Frosinone che a Ceccano: sabato le centraline Arpa avevano registrato polveri sottili oltre il doppio del massimo consentito sia nelle due città che a Cassino. Polveri oltre i limiti anche a Ferentino, Alatri e Anagni. I blocchi alla circolazione a Frosinone domenica hanno portato all'emissione di 60 contravvenzioni (da 86 euro) agli automobilisti che non avevanoi rispettato lo stop.



