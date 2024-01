Debutto sulla neve per la nuova All Electric Mini Countryman

Durante lo scorso fine settimana Mini è arrivata fino alle piste da sci di Madonna di Campiglio, in occasione del Mini Mountain Mash e in compagnia della nuova All Electric Mini Countryman che ha fatto il suo debutto nazionale.

L'evento, dedicato allo snowboard e al divertimento, è stato il protagonista sulla neve per quattro giornate, con spettacolari sfide tra i migliori pro-rider del panorama internazionale e attività pensate per amatori e bambini, dal contest dello slopestyle al blanked slalom aperto a tutti.

"Amore per il pianeta - ha commentato Federica Manzoni, head of Mini Italia -per l'innovazione, attraverso uno stile e un design inconfondibile, senso di appartenenza ad una community e condivisione delle passioni sono i valori che legano Mini e Burton e che hanno spinto i due brand a scendere in pista ancora una volta insieme".

Un'attenzione particolare, durante l'evento, è stata dedicata alle donne e alle ragazze appassionate di snowboard, con sessioni speciali per aiutarle a migliorare la tecnica e vivere il brivido dello snowboard. Per la prima volta, inoltre, è stato introdotto un focus specifico sui più piccoli, con attività e insegnamenti pensati per avvicinarli al mondo dello snowboard in modo divertente e sicuro.

Presente, poi, anche un'ampia area dedicata ai visitatori per testare in anteprima le tavole proposte da Burton, realizzate con un occhio di riguardo alla sostenibilità e con materiali attenti all'ambiente, in particolare si è potuto provare l'innovativo attacco Step On che, grazie a un aggancio a tre punti, elimina l'uso degli straps.

In questo contesto non potevano mancare le vetture della nuova famiglia Mini, che ha visto, in particolare, il debutto nazionale della prima All-Electric Mini Countryman che è stata posizionata alla base della Funivia Grosté, presso Località Fortini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA