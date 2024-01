Truffa con Rc auto a Formia, denunciato un 53enne

I Carabinieri della Stazione di Formia, a seguito di una attività investigativa connaturata da accertamenti informatici, hanno denunciato per il reato di truffa e falsità in scrittura privata un uomo di origine napoletana di 53 anni. Quest'ultimo, mediante artifizi e raggiri, ha indotto la vittima ad effettuare un bonifico a suo favore pari a 239 euro, a fronte della stipulazione di un contratto assicurativo RC auto in realtà poi pervenuto all'acquirente in modo totalmente difforme al vero. Dalle verifiche condotte dai militari dell'Arma si è potuto così apprendere che il certificato assicurativo rilasciato alla vittima era del tutto fasullo e che l'agente assicurativo non era nuovo alle forze dell'ordine, essendo già stato deferito in altre circostanze per medesimi reati. Gli accertamenti svolti dai Carabinieri di Formia hanno ulteriormente permesso di risalire a diverse inserzioni pubblicitarie che l'uomo aveva diffuso in rete, nello specifico con un link di cui l'Arma locale ha chiesto l'oscuramento previa autorizzazione della Procura di Cassino informata dei fatti.



