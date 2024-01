Da Lombardia parere positivo a terza corsia autostrada Brennero

Parere positivo della Regione Lombardia al ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica sulla realizzazione della terza corsia dell'autostrada A22 del Brennero nel tratto compreso tra Verona e Modena. La giunta ha approvato infatti una delibera che esprime un giudizio positivo all'istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale. Il tracciato, con una lunghezza di 90 chilometri, attraversa il territorio mantovano. "Parliamo di un intervento atteso - ha affermato l'assessore all'Ambiente e Clima Giorgio Maione - che aumenterà le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura. Sono stati previsti interventi finalizzati all'inserimento paesaggistico di manufatti di tipo mitigativo e compensativo aventi lo scopo di elevare la sostenibilità ambientale complessiva dell'opera". Oltre alla realizzazione della terza corsia, sono previsti interventi per la rete di raccolta, trattamento e laminazione delle acque di piattaforma; per l'ampliamento laterale delle banchine esistenti; per l'allargamento delle piste di accelerazione e decelerazione; per piazzole di sosta, sistemazioni a verde, bacini di laminazione, barriere antirumore; interventi di allargamento laterale dei ponti sui fiumi Po, Mincio e canale Fissero-Tartaro e per il riempimento del varco centrale del ponte sul canale Acque Alte.





