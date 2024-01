La tecnologia elettrica di Audi vince alla Dakar 2024

Audi continua ad evolversi nel segno dell'innovazione da oltre 40 anni, e la vittoria della tecnologia e-tron nella Dakar 2024 conferma l'intuito avanguardistico del brand. Per la prima volta un prototipo a propulsione elettrica domina e vince la Dakar con l'equipaggio spagnolo formato da Carlos Sainz e da Lucas Cruz, che hanno affrontato 7.900 chilometri di sabbia, dune, pietre, guadi e passaggi tanto di stampo trialistico quanto ad alta velocità, staccando di 1 ora e 20 minuti i secondi classificati.





Un successo che segue le tante conquiste della casa dei quattro anelli maturate nel tempo, a cominciare dalla trazione quattro, che l'ha portata alla ribalta nel mondo dei rally, fino ad arrivare all'elettrico, passando per le motorizzazioni TDI, che hanno fatto incetta di vittorie nelle corse di durata. Un approccio, quello di Audi, finalizzato a riversare la tecnologia sviluppata in gara sui prodotti di serie, come dimostrano altre soluzioni quali i gruppi ottici a LED, ed i proiettori con tecnologia laser.

"Congratulazioni al Team Audi Sport - ha dichiarato Gernot Döllner, ceo di Audi AG - ancora una volta, l'avanguardia Audi costituisce una pietra miliare del motorsport. Conquistare il rally raid più duro al mondo con una vettura a propulsione elettrica è la concretizzazione del claim 'Vorsprung durch Technik' (All'avanguardia della tecnica) e consolida la strada verso il nostro futuro elettrico".

