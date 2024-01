F1: Mercedes rinnova il contratto al direttore tecnico Allison

La Mercedes continua a pensare al futuro in Formula blindando i suoi punti fermi. Dopo il rinnovo di contratto del team principal Toto Wolff, che aveva certificato la propria permanenza ai vertici della scuderia, oggi è stato il giorno del direttore tecnico (ex Ferrari) James Allison, che ha ratificato un'estensione del suo accordo con il team di Brackley.

Nell'annunciare l'accordo la Mercedes non ha indicato una scadenza, ma ha specificato che si tratta di una "estensione a lungo termine" e ha precisato come Allison e il team anglo-tedesco entreranno insieme nella nuova era regolamentare del Circus, che scatterà a partire dalla stagione 2026.



