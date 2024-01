Ces 2024, Continental e Swarovski creano il display-gioiello

Tra le tante curiosità viste al Consumer Electronics Show di Las Vegas il display gioiello che Continental ha sviluppato e realizzato assieme a Swarovski occupa certamente uno dei posti sul podio dell'evento, non solo per la capacità di portare un effetto glamour all'interno delle auto che, mediamente, sono molto conservative.

Quanto presentato da Swarovski Mobility (il settore leader di mercato per l'uso innovativo dei cristalli nel settore automobilistico premium) rappresenta infatti un segnale forte per l'industria dell'auto, perché anticipa possibili applicazioni pratiche per far evolvere uno degli elementi più in vista nell'abitacolo - il display appunto - e che fino ad oggi affidava alla grafica e agli effetti speciali le possibilità di personalizzazione.

Dalla collaborazione del colosso tedesco della fornitura automobilistica con Swarovski Mobility nasce invece una interessante soluzione 'analogica' che affida alla qualità del materiale e alla tipica lavorazione sfaccettata del cristallo il valore simbolico (il lusso nell'abitacolo) di questo lussuoso schermo da 10 pollici senza cornice e semitrasparente.

Lo schermo-gioiello utilizza la più recente tecnologia microLed che garantisce livelli di luminosità e contrasto senza precedenti. Il display è sospeso in un corpo di cristallo, e ciò crea l'illusione che il contenuto visualizzato fluttui. Grande attenzione è stata anche dedicata all'aspetto dell'elemento 'analogico' cioè il contenitore volumetrico in cristallo. Spiccano numerose sfaccettature distintive realizzate con speciali tecniche di molatura, mentre l'impiego di cristallo colorato consente ai passeggeri anteriori di vedere attraverso il display, con un effetto che allarga tutta la plancia.

"Con il Crystal Center Display come componente chiave - ha detto Boris Mergell, responsabile della user experience business area di Continental - vogliamo rivoluzionare il mondo del design degli interni e creare un punto focale innovativo per i veicoli premium del futuro. Un nuovo elemento che cattura l'attenzione e suscita emozioni. Ci stiamo allontanando dalla semplice visualizzazione delle informazioni per elevarle a un'esperienza utente altamente personalizzata".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA